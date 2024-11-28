"هتاكل كل حاجة".. أستاذ أمراض باطنة يوجه نصائح ذهبية لمرضى السكري

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور صلاح الغزالي حرب، أستاذ أمراض الباطنة والسكر، أن مرض السكري له تاريخ طويل حيث تم ذكره في إحدى البرديات الفرعونية، موضحًا أنه كان في الماضي يعتبر مرضًا قاتلاً حيث كان المصاب به يموت بعد 5 سنوات.

وفي حواره خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أشار الغزالي حرب إلى أن الأطباء القدماء كانوا يعرفون المرض من خلال وجود نسبة سكر في البول.

وأوضح حرب أن البردية التي تناولت السكري تعود إلى حوالي 1500 سنة، وأن أكثر من 90% من مرضى السكري اليوم مصابون بالنوع الثاني، الذي يرتبط بأسباب وراثية وزيادة الوزن.

وعن معدلات الإصابة بالسكري في مصر، أشار حرب إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة، لكن الحالات في تزايد مستمر.

وأفاد بأن دراسة أجريت قبل 15 عامًا شملت أكثر من 150 ألف شخص مصري، وأظهرت أن ما بين 20% و25% إما لديهم المرض ويعالجون أنفسهم أو مصابون ولا يعرفون.

وأكد أن خطورة السكري تكمن في أن المصابين قد لا يشعرون بأعراضه.

كما أوضح حرب أن مقولة "صاحب السكر يصاحبك" تعكس طبيعة المرض الخبيثة، وأنه من الضروري الاهتمام بالفحص الدوري، مؤكدًا أن السكري يحتاج إلى احترام وعناية، حيث يصبح خطيرًا فقط في حالة الإهمال.

وتناول تأثير السكري على الصحة العامة والقوة الجنسية، مشيرًا إلى أن نقص الجلوكوز في الدم يمكن أن يؤدي إلى غيبوبة.

وأوصى بأن لا تزيد مستويات السكر في الدم عن 140 في الصباح و170 قبل الغذاء و190 قبل النوم، وفي حالة انخفاض السكر إلى 60، نصح بتناول المياه مع السكر.

ودعا مرضى السكري إلى إجراء التحليل واتباع نظام غذائي متوازن مع ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة يوميًا، وتجنب التدخين لما له من تأثير سلبي على الشرايين.

وأضاف حرب أن حوالي 80% من مرضى السكري الذين يتناولون العلاج يشعرون بالسعادة، مؤكدًا أن معظمهم يمكنهم تناول أي نوع من الطعام، ولكن بعض المرضى قد يرفضون الاعتراف بالمرض في البداية، مثلما حدث مع الفنان الراحل علاء ولي الدين الذي تأخر في تلقي العلاج مما أدى إلى حاجته لجرعة كبيرة من الأنسولين.

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