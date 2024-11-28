ما حكم التربح من الإنترنت؟.. الإفتاء تحسم الجدل

كتب- حسن مرسي:

رد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم التربح من الإنترنت، حيث يقوم بعمل فيديوهات ويتربح منها على الإنترنت؟، قائلًا: "إن التربح من قنوات الإنترنت يعد أمرًا جائزًا إذا كان المحتوى الذي يُقدّم على هذه القنوات نافعًا ولا يخالف الشريعة الإسلامية".

وأضاف الطحان، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، على قناة الناس، أنه لا يوجد مانع من التربح من المحتوى، إذا كان المحتوى خاليًا من أي محرمات مثل الدعوة إلى الفاحشة أو نشر الإعلانات غير اللائقة.

وأوضح أن الشخص الذي يرفع المحتوى يجب أن يتحرى الدقة في اختيار المواد التي يعرضها والإعلانات التي يظهرها في فيديوهاته، للتأكد من أنها تتوافق مع القيم الإسلامية ولا تحتوي على ما يضر بالأخلاق أو يتعارض مع الشريعة.

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