مدرس اقتصاد منزلي: ٣ آلاف تكفي الأسرة في الشهر.. وخالد الجندي: بنحب التقليد

كتب- حسن مرسي:

طرحت الدكتورة روضة حمزة، مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، رؤية جديدة حول كيفية إدارة الميزانية المنزلية، مشيرة إلى إمكانية تحقيق التوازن المالي وتلبية احتياجات الأسرة الأساسية بمبلغ 3 آلاف جنيه، بشرط التخطيط الجيد والابتعاد عن الاستهلاك المفرط.

وفي حلقة من برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "dmc" اليوم الخميس، أكدت حمزة أن السر يكمن في التخطيط المسبق وتحديد أولويات الإنفاق، فبدلاً من الانسياق وراء رغبات اللحظة وشراء سلع غير ضرورية، ينبغي التركيز على الأساسيات مثل الغذاء والمنظفات والمستلزمات المنزلية.

وأضافت: "بـ 3 آلاف جنيه دخل الأسرة المكونة من 4 أشخاص، يمكنهم تناول اللحوم والدواجن لنصف الشهر، فقط بتسمية الله وقراءة سورة قريش ستتواجد بعدها البركة".

قدمت الدكتورة روضة مثالًا عمليًا لتوزيع الميزانية على الاحتياجات الأساسية، حيث خصصت "435 جنيهًا للخزين و150 للمنظفات، و700 للسوبر ماركت و650 جنيهًا للخضار والفواكه و1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك". كما نصحت بضرورة تخصيص مبلغ من المال للادخار لمواجهة أي طارئ.

وأوضحت أن الأسرة تحتاج إلى ميزانية مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات في الأسعار. وأكدت أنه على الرغم من التحديات، يمكن دائمًا إيجاد حلول تناسب احتياجاتنا وميزانيتنا إذا ما تم التخطيط المسبق.

من جانبه، علق الشيخ خالد الجندي على حديث الدكتورة روضة، مؤكدًا تغير نمط الاستهلاك بشكل كبير مقارنة بالماضي.

وأشار إلى الاعتماد المتزايد على السوبر ماركت وتطبيقات التسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الرغبة في التقليد، مما أدى إلى زيادة الإنفاق غير الضروري.

واعتبر الجندي أن "النمط الاستهلاكي اختلف بصورة كبيرة عن الماضي، حيث كانت المتطلبات الأساسية تتوفر في المنزل".

وأضاف الجندي: "إحنا نحب التقليد، نجد أنفسنا ندخل الماركت ونسحب العربة، ولا نخرج بها فارغة حتى لو كانت نصف الحاجات غير ضرورية".

واختتم بالتأكيد على الأعباء الإضافية التي تواجه رب الأسرة، مثل فواتير المحمول والإنترنت وفواتير الكهرباء لأجهزة عديدة.

اقرأ أيضًا:

التعليم تُكلف المدارس بخصم الدرجات من الطلاب المتغيبين -(تفاصيل)

رئيس الوزراء يشهد رفع علم مصر على السفينة وادي العريش