كيف تعيش أسرة من 4 أفراد بـ3 آلاف جنيه؟.. أستاذ اقتصاد منزلي توضح

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة روضة حمزة، مدرس الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، أن التخطيط الجيد للميزانية الشهرية يمكن أن يحقق توازنًا بين الاحتياجات الأساسية للأسرة رغم التحديات الاقتصادية الحالية.

وقالت، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "يمكنني أن أقول بكل ثقة أن 3000 جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيدًا وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط".

وأضافت: "في البداية، لا تحبطوا، لا تتبعوا الاستهلاك العاطفي الذي يدفعنا لشراء أشياء لا نحتاجها فقط لأن جارتنا أو شخص آخر اشترى مثلها، أساسيات الحياة هي التي يجب أن نركز عليها"، موضحة أن الميزانية تختلف من أسرة لأخرى وفقًا لاحتياجاتها، والأسر التي تعرف ما تستهلكه تكون أكثر قدرة على ضبط ميزانيتها.

كيفية توزيع الميزانية على مستلزمات الأسرة؟

وتابعت: "لنأخذ مثالًا عمليًا على كيفية توزيع هذه الميزانية، من الأساسيات التي يجب أن تكون في الميزانية: 435 جنيه للخزين، 100-150 جنيه للمنظفات، 700 جنيه للمشتريات من السوبر ماركت، 1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك، و650 جنيه للخضار والفواكه".

وأوضحت أن الأسرة تحتاج إلى ميزانية مرنة تستطيع التكيف مع المتغيرات في الأسعار، مؤكدة أنه على الرغم من التحديات، يمكننا دائمًا إيجاد حلول تناسب احتياجاتنا وميزانيتنا إذا ما تم التخطيط المسبق، مختتمة: "تسمية الله وقراءة سورة قريش ستتواجد بعدها البركة"

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