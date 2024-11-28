لمدة ١٢ساعة.. توقف برامج شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بالإسكندرية

كتب - محمد صلاح:

أعلن المهندس محمد صلاح رئيس قطاع النظم بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أنه في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين بنطاق الإسكندرية فإنه سيتم وقف خدمة شحن العدادات من الساعة ٨ مساء اليوم حتي الثامنة صباح غدًا الجمعة، وذلك لإطلاق الشركة خدمة الشحن الموحد.

وأوضح "صلاح"، في تصريحات لمصراوي، أن اختيار مساء اليوم جاء لأن التوقيت ضمن الساعات الصديقة التي لم يتم قطع التيار الكهربائي بها نهائيًا باعتبارها عطلة أسبوعية عن العدادات مسبقة الدفع، منوهًا إلى انتظام خدمات الشحن بالشركة من خلال المنافذ التابعه لها، وكذالك شركات الدفع والشحن الإلكتروني المتعاقد معها بعد الثامنة صباحًا فور الانتهاء من إطلاق البرنامج.

وأكد ان إطلاق برنامج الشحن الموحد يهدف لتحسين وتسريع خدمة الشحن المقدمة للمواطن، بالإضافة لتأمين بيانات وخدمات المشتركين لدى الشركة.

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