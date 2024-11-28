"متتخضوش".. أول تعليق من مدبولي على تحريك سعر الجنيه أمام الدولار

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنني أتابع ما ينشر وما يثار على كل البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن القلق من الدولار: "أصل الدولار زاد شوية، الأرقام زادت، هنعدي الـ50 ولا مش هنعدي الـ50، فيه تعويم تاني ولا لأ".

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، احتفالًا بإطلاق أول سفينة تصل إلى أوروبا في زمن قياسي، :"أننا اتفقنا على أنه لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار، وأن يكون هناك سعر صرف مرن".

مدبولي: الدولار أصبح قوي بسبب الانتخابات الأمريكية

وأوضح:"إيه اللي حصل في العالم كله؟.. مع الانتخابات الأمريكية ونتيجتها الدولار أصبح قوي على مستوى كل العملات سواء اليورو أو الجنيه الاسترليني، والجنيه المصري جزء من منظومة عالمية موجودة، وطبيعي يحصل هذه النوعية من الحركة، وتاني بقولها منتخضش إن يبقى في زيادات وبعدها ممكن يرجع تاني".

وتابع رئيس مجلس الوزراء،:"نتحرك في إطار سوق حر وعرض وطلب، وأهم شئ إن مفيش حاجة متأخرة، ودا ما أؤكد عليه، الحركة موجودة والعرض والطلب موجود، والتجارة والصناعة تأخذ مستلزماتها".

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