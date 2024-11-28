خبير سياحي: الغردقة تستعد لاستقبال موسم شتوي واعد

كتب- حسن مرسي:

أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن مدينة الغردقة جاهزة تمامًا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي، معربًا عن تفاؤله الكبير بشأن هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الغردقة تُعتبر واحدة من أجمل الوجهات السياحية الجذابة للسياح من كافة أنحاء العالم.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أوضح البطوطي أن الدولة تلعب دورًا حيويًا في زيادة عدد السياح، من خلال تقديم تجربة إيجابية تساهم في جذب المزيد من الزوار إلى مصر.

وأكد أن الغردقة تتمتع بطابع خاص يجعلها وجهة مفضلة للعديد من السياح من مختلف الدول.

كما أشار الخبير السياحي إلى أن انتهاء النزاعات في المنطقة والعالم من شأنه أن يسهم في ازدهار السياحة في مصر.

ولفت البطوطي إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها البلاد على مستوى البنية التحتية، وهو ما يعد عاملًا مهمًا في زيادة عدد السياح الوافدين إلى جمهورية مصر العربية.

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