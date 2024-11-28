الشيخ خالد الجندي: 35% من الطعام في مصر ينتهي بالقمامة

كتب- حسن مرسي:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة أن تنفق الأسر بما يتناسب مع احتياجاتها دون إسراف أو تبذير، مشيرًا إلى تأثير العادات الاستهلاكية على الاقتصاد الوطني.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه فيما يتعلق بالإحصائيات المتعلقة بالإسراف، أوضح تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن المواطن المصري يهدر سنويًا 91 كيلوجرامًا من الطعام.

وأضاف التقرير أن نسبة الهدر تتزايد خلال المناسبات والأعياد، حيث تصل إلى 60% من الطعام الصالح للأكل.

وأشار الجندي، إلى أن ملايين الأطنان من الطعام ومليارات الوجبات يتم إهدارها سنويًا، وهو ما يعد مشكلة تستدعي وقفة جادة، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كشف عن أن 34.4% من دخل سكان المدن ينفق على الغذاء، بينما تصل النسبة إلى 37.9% في الريف، ورغم ذلك، فإن 35% من الطعام في مصر ينتهي في القمامة، مقارنة بنسبة عالمية تتراوح بين 9% و15% في بعض الدول الأوروبية والأمريكية.

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