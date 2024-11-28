رئيس الوزراء يشهد بدء تحميل أول سفينة بضائع على "خط الرورو" المصري الإيطالي

كتب- محمد نصار:



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بدء تحميل أول سفينة نقل يتم تشغيلها على خط الرورو المصري الإيطالي.

وتنطلق أولى رحلات خط الرورو لنقل وتبادل البضائع مع إيطاليا، غدا الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بإيطاليا.



يأتي ذلك بعد 4 سنوات من المفاوضات بين الجانبين بدأت بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيل هذا الخط.

ويمتد خط الرورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا، ويدعم تعزيز التجارة الخارجية فـ إيطاليا من أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية.

ويسهل الخط، عملية نقل الحاصلات الزراعية الطازجة وسريعة التلف، كما يعد ممرا تجاريا لنفاذ المنتجات المصرية إلى الدول الأوروبية.

في المقابل تعد المواني المصرية بوابة إيطاليا نحو أفريقيا والخليج، ويزيد تشغيل هذا الخط من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، كما يربط أوروبا بآسيا وإفريقيا عبر مصر باستخدام الخط الأول من القطار السريع.

ويساهم في نقل حركة البضاعة المجزأة والتي لا تحتاج لسفن كبيرة، كما يرفع تنافسية مصر لتكون مركزا للنقل واللوجستيات في المنطقة.



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