حقيقة منشور "حادث سيارة الإسعاف ووفاة المسعف والسائق وشفاء المريض"

كتب- أحمد جمعة:

نفت هيئة الإسعاف المصرية، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وقوع حادث سيارة إسعاف أدى إلى وفاة السائق والممرض أثناء نقل مريضة تعاني من أزمة قلبية، مع الزعم بنجاة المريض وحيدًا.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن هذه "قصة مختلقة لا أساس لها من الصحة، عمد مروجوها إلى استغلال صورة سيارة إسعاف تابعة لأسطولنا الإسعافي تعرضت لحادث مروري منذ عدة سنوات، بهدف استقطاب مزيد من التفاعل وحصد الإعجابات".

وأضاف: "للأسف، سارع العديد من المواطنين إلى تداول ذلك المنشور دون تحرّي صحة المعلومات الواردة فيه، والتي كانت مغلوطة بالكامل".

وأهابت هيئة الإسعاف المصرية بالمواطنين تحرّي الدقة في ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع التي تلجأ إلى تلك الأساليب غير المهنية بغرض زيادة التفاعل والمشاهدات.

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