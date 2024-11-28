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مدبولي يشهد تشغيل أول رحلة "رورو" بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي

04:28 م الخميس 28 نوفمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل تشغيل أول رحلة "رورو" بين ميناءى دمياط وتريستا الإيطالي.

يأتي ذلك بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري.

يهدف إطلاق «خط الرورو» المصري الإيطالي إلى الربط البحري بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا عن طريق إنشاء ممر أخضر بين البلدين؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية؛ مما يخدم الاقتصاد المصري.

الدكتور مصطفى مدبولي تشغيل أول رحلة رورو ميناء دمياط ميناء تريستا الإيطالي
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