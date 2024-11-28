وزيرة البيئة تعلن بداية برنامج استعادة النظام البيئي في البحر الأحمر وجنوب سيناء

كتب - محمد نصار:

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بحضور غيمار الديب، نائب الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ برنامج لاستعادة النظام البيئي في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، على أن يتم وضع الإطار العام للبرنامج وآلياته التنفيذية خلال الفترة المقبلة بمشاركة كافة الجهات المعنية.

وأوضحت فؤاد أن البرنامج يسهم في دعم الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في المنطقة، بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة للأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز دور المجتمعات المحلية، كما يساهم البرنامج في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، خاصة من عشاق السياحة البيئية، ما يدعم مكانة مصر السياحية والبيئية على المستويين العالمي والإقليمي.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المشروعات البيئية، من خلال تقييم الوضع الراهن لهذه المشروعات وفهم التحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى وضع آليات التعاون لتجاوز تلك التحديات.

وأشارت إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 رفعت سقف الطموحات البيئية، مما يتطلب موارد إضافية لتحقيق هذه الطموحات، مع التركيز على إعداد تقارير مناخية تعكس مكانة مصر.

وشددت الوزيرة على أهمية إعداد وتنفيذ خطط تواصل وإعلام لتعزيز وعي الجمهور بالمشروعات البيئية وأهدافها، بجانب تسريع الإجراءات الإدارية للاستفادة من الخبراء والاستشاريين، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل. كما أكدت على ضرورة وضع معايير تيسر اختيار الكفاءات الشبابية، للاستفادة من أفكارهم المبتكرة، في إطار تمكين الشباب وبناء القدرات، مما يعزز وجود جيل جديد من المتخصصين في مجال البيئة.

من جانبه، أشاد السيد غيمار الديب بالتعاون المثمر مع وزارة البيئة المصرية، مؤكداً أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه خطط وأفكار جديدة لتطوير المشروعات البيئية، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل. كما أشار إلى إعداد مذكرة استراتيجية لمكتب مصر تتناول قضايا الحوكمة، والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، بما يدعم الجهود التنموية البيئية.

وأكدت وزيرة البيئة أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعكس الدعم المستمر من شركاء التنمية للحكومة المصرية، مما جعل مصر نموذجاً إقليمياً يُحتذى به في تنفيذ مشروعات الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية.

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