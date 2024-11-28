"الرعاية الصحية" توقع خطاب نوايا مع فايزر للكشف المبكر عن العدوى البكتيرية

كتب- أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة فايزر، خطاب نوايا مع بهدف تحسين جودة التشخيص والكشف المُبكّر عن العدوى البكتيرية في مصر، بما يشمل التعرّف الجيني على العدوى البكتيرية ويسهم في تحسين نتائج العلاج، ودقة التشخيص، وتقليل انتشار العدوى، وبالتالي تقليل العبء الاقتصادي على المستشفيات المعنية.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

شارك في مراسم التوقيع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ود. عمرو سيف المدير الاقليمي لشركة فايزر مصر ودول المشرق العربى والعراق وعدد من ممثلي الهيئة وشركة فايزر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن خطاب النوايا يهدف إلى تعزيز هذه الشراكة الناجحة بين هيئة الرعاية الصحية المصرية وشركة فايزر بشكل أكبر، فالهدف الرئيسي هو رفع كفاءة التشخيص البكتيري والميكروبيولوجي ودعم إستراتيجيات الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية عن طريق تعزيز جودة وسرعة أدوات التشخيص، مع التركيز بشكل خاص على تحديد العدوى البكتيرية جينياً.

وأضاف أن "مقاومة مضادات الميكروبات يعد تحديًا كبيرًا يهدد كفاءة عمل المستشفيات ويؤثر على الصحة عالميًا، ومن هنا تكمن أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في مجال البحث والتطوير للارتقاء الدائم بجودة الأداء في المستشفيات، خاصة في وحدات الرعاية المركزة، ووضع مؤشرات واضحة ومقاييس مرجعية للحد من مقاومة مضادات الميكروبات".

بدوره، قال المدير الاقليمي لشركة فايزر إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تملك رؤية واضحة في مجال "مقاومة مضادات الميكروبات" ونحن سعداء باستكمال تعاوننا مع الهيئة الذي بدأ في عام 2021، لتحسين جودة التشخيص والكشف المُبكّر عن العدوى البكتيرية في مصر مما يسهم في تحسين نتائج العلاج وتقليل انتشار العدوى.