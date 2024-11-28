25% خصم على جميع إصدارات "القومي للترجمة" بمؤتمر رضوى عاشور

كتب- محمد شاكر:

تنظم "الثقافة" مؤتمرًا علميًا بالمركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، لإحياء الذكرى العاشرة لرحيل الكاتبة رضوى عاشور يوم السبت الموافق 30 نوفمبر.

يُحتفى في هذا المؤتمر بالعلاقة الوطيدة بين أعمال رضوى عاشور والترجمة على تنوع مساراتها وأوجهها المتعددة.

جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة قرر تقديم 25% خصم على جميع إصداراته احتفاءً بذكرى رحيل الناقدة الأدبية والروائية رضوى عاشور.

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