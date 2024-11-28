وفاته أثارت حزن سوشيال ميديا.. من هو الدكتور عزت عطية؟

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي مساء الأربعاء، الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وأثارت وفاة الدكتور عزت عطية، حزن مشايخ وعلماء الأزهر والعديد من رواد "فيسبوك" ونعوَه بكلمات مؤثرة ودعَوا المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الدكتور عزت عطية على النحو التالي:

- أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

- ترأس قسم علوم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة.

- أثار الجدل في عام 2007بعد إصدار فتوى بجواز إرضاع المرأة زميلها في العمل لمنع الخلوة المحرمة بينهما.

- أوقفته جامعة الأزهر في عام 2007 عقابا على فتوى إرضاع الكبير.

- أصدر بعدها الدكتور عزت عطية اعتذارا وأكد أن الفتوى نقلها عن الأئمة "ابن حزم وابن تيمية وغيرهم".

- ألغت جامعة الأزهر قرار الإيقاف بعد اعتذار الدكتور عزت عطية.

- أثارت الفتوى وقتها جدلا كبيرا بعد أن نشرته جريدة الحزب الوطني، وتم سحب العدد بعد ذلك من السوق.

تشييع جنازة الدكتور عزت عطية

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتور عزت عطية، بعد صلاة الظهر اليوم، بـ ١٦ ش عبدالعزيز عيسي الحي الثامن أمام نادي مدينة نصر للإسكان والتعمير.

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