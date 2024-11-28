سياحة الشيوخ توافق على مقترح بشأن اعتماد تأمين صحي إلزامي على تأشيرة السائحين

كتب - نشأت علي

ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، الاقتراحين المقدمين من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن اعتماد تأمين صحي إلزامي للسائحين القادمين إلى مصر.

تفاصيل اقتراح اعتماد تأمين صحي إلزامي على تأشيرة السائحين

أوضحت النائبة هيام فاروق خلال اجتماع اللجنة أن العديد من الدول تشترط على السائحين الحصول على وثيقة تأمين صحي قبل دخولهم إليها. وأشارت إلى أن الوثيقة التأمينية التي يحصل عليها السائح يجب أن تغطي خدمات صحية في حالات الطوارئ.

أضافت النائبة أن هذا المقترح يأتي حرصًا على سلامة السائحين وضمان استمتاعهم بزيارتهم لمصر وهم في أتم صحة وعافية، مع تحسين التجربة السياحية للزوار. وتهدف الوثيقة إلى تغطية الحالات الطبية الأساسية، مثل الطوارئ والحوادث فقط.

ووافقت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ على المقترح، وأثنى ممثلو وزارتي الخارجية والهجرة والسياحة والآثار على الاقتراح، مؤكدين موافقتهم عليه، مما يعكس دعمًا واسعًا لفكرة التأمين الصحي للسائحين كجزء من تحسين بيئة السياحة في مصر.

اقرأ أيضًا:

وزير الكهرباء لـ"مصراوي": إجراءات عاجلة لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين

دعم مشروط.. النص الكامل لقانون الدعم النقدي قبل مناقشته بالبرلمان

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق

موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %