بسبب "طلب خيالي".. خلاف بين واشنطن وتل أبيب بشأن اتفاق وقف النار في لبنان

(مصراوي)

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن توتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ صباح أمس الأربعاء، حيث تركز الخلاف على طلب إسرائيلي بإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، تخلو من مقاتلي حزب الله والسكان والجيش اللبناني، وهو ما وصفه المبعوث الأميركي إلى لبنان، آموس هوكستين، بأنه "خيالي".

وفي حديثه مع القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أوضح هوكستين أن إنشاء منطقة عازلة يتطلب بقاء إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية كقوة احتلال، وهو أمر يرفضه المجتمع الدولي ويمس بسيادة لبنان.

وقال هوكستين "إذا اخترت أن تسيطر على منطقة عازلة، فهذا يعني أنك هناك كمحتل، ولن يكون هناك أي ضمان لوقف إطلاق الصواريخ من مناطق أبعد داخل لبنان."

ووفقًا لما تم ترتيبه بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، التزم حزب الله بالابتعاد عن المناطق المحاذية للحدود الإسرائيلية حتى ما بعد نهر الليطاني، وفي الوقت ذاته، سيتم إعادة انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع عودة تدريجية للسكان إلى مناطقهم في الجنوب، مما يهدف إلى تحقيق استقرار نسبي في المنطقة.

ورغم الجهود الدبلوماسية، أثار الاتفاق موجة من الانتقادات داخل إسرائيل، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، غياب منطقة عازلة على الحدود بأنه "ثغرة خطيرة" قد تتيح لحزب الله إعادة بناء مواقعه العسكرية.

وأضاف بينيت "هذا الوضع قد يصبح منصة للهجمات الصاروخية أو حتى عمليات تسلل مستقبلاً".