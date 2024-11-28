الصحة تكشف تفاصيل ورشة عمل بالتعاون مع "الأوروبي لمكافحة الأمراض"

كتب - أحمد جمعة:

استعرضت دول جورجيا، ورومانيا، وألمانيا، والبرتغال، المشاركة في ورشة العمل الدولية، التحديات والعقبات التي تواجهها في مكافحة فيروس (سي)، مع التركيز على كيفية الاستفادة من التجربة المصرية في وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل الدولية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة (ECDC)، والتي تُعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في مكافحة الالتهاب الكبدي (سي).

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدول المشاركة ناقشت كيفية الاستفادة من تجربة مصر الناجحة، التي تضمنت توسيع نطاق الكشف على الفئات المستهدفة باستخدام الكواشف الحديثة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر.

اليوم الثاني من الورشة

وأشار الدكتور عبدالغفار إلى أن جلسات اليوم الثاني تضمنت جلسة حوارية حول التحديات التي تواجه الدول في الوصول إلى بعض الفئات المستهدفة بالكشف، وكيف تمكنت مصر من التغلب عليها. وقدمت مصر تجربة مميزة تضمنت تحديد الفئات المستهدفة، وتنفيذ حملات الفحص في المناطق النائية عبر العيادات الطبية المتنقلة.

كما تضمنت الجلسات عرضًا لتجربة مصر في ضم الوافدين ضمن الفئات المستهدفة، حيث تم تقديم العلاج المجاني لأكثر من 105,506 وافدين، بالتعاون مع منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

متابعة المصابين بفيروس سي والمبادرات الوطنية

وأضاف عبدالغفار أن المناقشات تناولت الآليات التي اتبعتها مصر لمتابعة المصابين بمضاعفات فيروس (سي) بعد نجاح مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الفيروس والأمراض المعدية. وقد شملت هذه الجهود إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد لتوفير الرعاية للمصابين.

وأشار إلى أن الورشة ناقشت الخطوات التي اتخذتها مصر لمكافحة فيروس (بي)، بما في ذلك توفير التطعيمات الوقائية بالمجان لجميع الأعمار، إلى جانب رفع وعي المواطنين بطرق الوقاية من العدوى.

شاركت في ورشة العمل مجموعة واسعة من الدول، منها: إسبانيا، إستونيا، فنلندا، سلوفاكيا، ألمانيا، لوكسمبورغ، النمسا، بلغاريا، بلجيكا، آيسلندا، قبرص، السويد، البرتغال، إيطاليا، ليتوانيا، الدنمارك، رومانيا، بولندا، جمهورية التشيك، لاتفيا، المغرب، فلسطين، أذربيجان، جورجيا، أرمينيا، ليبيا، مولدوفا، تونس، صربيا، كوسوفو، ألبانيا، الجبل الأسود، الأردن، وأوكرانيا، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية.

تأتي هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الأمراض المعدية، ونقل تجربة مصر الرائدة التي ساهمت في القضاء على فيروس (سي) كواحدة من أهم النماذج العالمية في هذا المجال.

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