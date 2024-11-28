أمين "المهن الطبية": لم نوافق على تأسيس شركة خدمات طبية باسم الاتحاد

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد علاء، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، بأن مجلس الاتحاد قرر الموافقة على المقترح المقدم بشأن صرف معاش الاتحاد شهريًا للأعضاء وأسرهم. ووفقًا لهذا القرار، سيتم صرف 1500 جنيه شهريًا ابتداءً من يناير 2025، بدلًا من صرفه كل ثلاثة أشهر.

ويضم الاتحاد نقابات: الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين.

وأوضح "علاء" في بيان، أن إجمالي المبالغ التي سينفقها الاتحاد على المعاشات شهريًا سيصل إلى 190 مليون جنيه، بما يعادل 2 مليار و280 مليون جنيه سنويًا.

وبلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الأربع وأسرهم حوالي 121,688 عضواً.

وفيما يتعلق بمقترح تأسيس شركة خدمات طبية باسم اتحاد المهن الطبية، أكد الدكتور محمد علاء أن المجلس لم يوافق على تأسيس الشركة، مشيرًا إلى أن القرار الذي صدر عن المجلس جاء استنادًا إلى قرار الجمعية العمومية للاتحاد في 14 أكتوبر 2022، الذي يمنع الاستثمار.

وأضاف أن المجلس وافق مبدئيًا على دراسة مقترح بتأسيس شركة خدمات طبية باسم الاتحاد، تشمل إنشاء معامل طبية، وإدارة مشاريع العلاج للغير، وإنشاء شركة تأمين طبي. ومع ذلك، أوضح أنه سيتم عرض هذا المقترح أولًا على الجمعية العمومية للاتحاد لاتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة أو الرفض.

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