وزير الكهرباء لـ"مصراوي": إجراءات عاجلة لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين

كتب ـ محمد صلاح

أعلن الدكتور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ إجراءات عاجلة لتلافي أي سلبيات مرتبطة بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مختلف قطاعات الكهرباء، مشددا على أن عواقب الإهمال في هذا المجال قد تكون وخيمة.

يأتي ذلك بعد تكرار حالات وفاة العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في شركات التوزيع والشركة المصرية لنقل الكهرباء، نتيجة غياب تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وعدم وجود متابعة دورية من قبل المسؤولين.

وأكد وزير الكهرباء في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هناك تنسيقًا تامًا مع وزارة العمل لوضع استراتيجية جديدة لتطوير مفاهيم السلامة والصحة المهنية، تشمل تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالتعاون مع وزارة العمل، ممثلة في المركز القومي للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح الوزير أن اختيار وزارة العمل جاء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين الوزارات، على رأسها وزارة الكهرباء، مضيفًا أن إسناد مهام السلامة والصحة المهنية لوزارة العمل يأتي لكونها الجهة المسؤولة عن إعداد وتطبيق قوانين العمل وشروط السلامة والصحة المهنية من خلال المركز القومي للسلامة والصحة المهنية.

كان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارًا سابقًا بتشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وكلف وزارة العمل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لتنفيذ المهام المتعلقة بهذا المجال.

من جهة أخرى، قال المهندس مدحت عثمان، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم عقد لقاءات سابقة برئاسة وزير العمل مع ممثلي الوزارات المختلفة، وشاركت فيها وزارة الكهرباء.

وأشار إلى أن تلك اللقاءات تناولت وضع استراتيجيات وخطط جديدة لتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية بمختلف القطاعات.

وأوضح عثمان في تصريحات لـ"مصراوي"، أن وزير العمل وجه بتشكيل ثلاث لجان مختصة لوضع آليات جديدة لتعميم مصطلحات السلامة والصحة المهنية ومتابعة تطبيقها، مؤكدا أن هناك تعاونًا يتمثل في تنظيم دورات تدريبية للعاملين بمختلف الوزارات، يحاضر فيها خبراء ومختصون بارزون في قطاع السلامة والصحة المهنية، من بينهم رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء لا تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر في منظومة السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة يشرف فقط على شركات الإنتاج والتوزيع.

اقرأ أيضًا:

دعم مشروط.. النص الكامل لقانون الدعم النقدي قبل مناقشته بالبرلمان

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق

موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %