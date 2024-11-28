الصحة: علاج 575 ألف مريض بأقسام ومستشفيات الحميات خلال 3 أشهر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية لـ 575 ألفًا و302 مريض بالعيادات الخارجية ومختلف أقسام مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 154 ألفًا و718 مريضًا بأقسام الطوارئ والاستقبال، خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم خروج 19 ألفًا و682 حالة شفاء بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات وأقسام الحميات على مستوى الجمهورية، منهم 15 ألفًا و942 مريضًا تم علاجهم بالأقسام الداخلية، و4 آلاف و535 مريضًا بالرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات.

وقال "عبدالغفار" إنه تم مناظرة 2941 حالة عبر التشخيص عن بُعد في 12 مستشفى، وهي: حميات أسيوط، والإسماعيلية، ودمنهور، ومنوف، والإسكندرية، والمحلة، والمنصورة، ودسوق، وشبين الكوم، وكفر الشيخ، والغردقة، وبنها. ولفت إلى أن تقنية التشخيص عن بُعد تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

إنشاء وحدة علاج طبيعي بمستشفى حميات المحلة

من جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم البدء في إنشاء وحدة علاج طبيعي بمستشفى حميات المحلة لتحسين جودة العلاج للمرضى. كما أُضيفت ماكينتان للغسيل الكلوي بمستشفى حميات طوخ، تمهيدًا لتشغيل خدمة الغسيل الكلوي بوحدة الرعاية المركزة، مما يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وأضاف وجيه أنه تم تزويد مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ بسريرين إضافيين للرعاية، إلى جانب افتتاح 30 سرير رعاية للأطفال بمستشفى حميات العباسية، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات العلاجية.

زيارات ميدانية شاملة لمستشفيات الحميات

وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن الإدارة العامة لمستشفيات الحميات نظّمت زيارات ميدانية شاملة لمستشفيات الحميات في العديد من المحافظات، مثل قنا، والفيوم، ودمياط، والمحلة، والإسكندرية، وبنها، وسوهاج، وجرجا، بمشاركة فريق الحوكمة لضمان سير العمل بفعالية ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وتؤكد وزارة الصحة استمرار جهودها لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية في مستشفيات الحميات، والعمل على تحقيق أفضل النتائج للمرضى من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

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