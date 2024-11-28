كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 28-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن حالة طقس اليوم الخميس، تشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ووفقا للهيئة، فإن حالة طقس اليوم الخميس، تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس اليوم الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، بحسب الهيئة.

ومن المقرر أن يسود طقس اليوم الخميس، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

- القاهرة الصغرى 13 درجة والعظمى 21.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 درجة والعظمى 21.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 درجة والعظمى 22.

- كفر الشيخ الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 14 درجة والعظمى 20.

- بورسعيد الصغرى 14 درجة والعظمى 21.

- الاسماعيلية الصغرى 11 درجة والعظمى 23.

- السويس الصغرى 12 درجة والعظمى 22.

- شرم الشيخ الصغرى 15درجة والعظمى 24.

- الإسكندرية الصغرى 15 درجة والعظمى 22.

- العلمين الصغرى 14 درجة والعظمى 21.

- مطروح الصغرى 13 درجة والعظمى 21.

- الغردقة الصغرى 14 درجة والعظمى 23.

- الفيوم الصغرى 10 درجة والعظمى 21.

- بني سويف الصغرى 10 درجة والعظمى 22.

- المنيا الصغرى 07 درجة والعظمى 22.

- أسيوط الصغرى 08 درجة والعظمى 21.

- سوهاج الصغرى 09 درجة والعظمى 22.

- قنا الصغرى 11 درجة والعظمى 23.

- الأقصر الصغرى 10 درجة والعظمى 23.

- أسوان الصغرى 10 درجة والعظمى 23.

- الوادي الجديد الصغرى 09 درجة والعظمى 22.