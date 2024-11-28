"يؤثر على اللحوم والألبان".. الطب البيطري: الحمى القلاعية يصل ذروته في الشتاء

كتبت -داليا الظنيني:

قالت الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الطب البيطري الوقائي، إن مرض الحمى القلاعية مرض بسيط يشبه الأنفلونزا ويصل ذروته في فصل الشتاء، لافتة إلى أن هناك 3 حملات طوال العام لتحصين الحيوانات من هذا المرض.

وأضافت "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا المرض يؤثر على الحيوانات في إنتاجية الألبان واللحوم، لافتة إلى أن حملات التوعية لمربي الحيوانات تساعد في أخذ الاحتياط وتحصين حيواناتهم من الأمراض.

وأشارت إلى أن أعراض المرض على الحيوان تكون في شكل ارتفاع في درجة الحرارة، إذ أن هذا يؤثر على قدرة الحيوان في التغذية الطبيعية وبالتالي يؤثر على إنتاجه اللحوم أو الألبان.

وتابعت: الأمراض الوبائية تؤثر على الحيوانات بشكل كبير، إذ تؤدي إلى فقدانهم، مؤكدة أن الحفاظ على المواليد الجديدة للحيوانات يحافظ على الإنتاجية وينمي الثروة الحيوانية والدولة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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