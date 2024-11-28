شركة ميناء القاهرة الجوي تنفذ تجربة طوارئ لحدوث عطل بالقطار الآلي

القاهرة - أ ش أ

أكد رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي مجدي إسحق أهمية تنفيذ تجارب الطوارئ وفق المعايير المحددة لتحقيق أفضل النتائج، ولتجهيز العنصر البشري للتعامل مع مثل هذه الأحداث في أي وقت دون الإخلال بمعدلات التشغيل وحركة الركاب بين المباني.

تفاصيل تنفيذ شركة ميناء القاهرة الجوي تجربة طوارئ لحدوث عطل بالقطار الآلي

جاء ذلك على هامش تنفيذ شركة ميناء القاهرة الجوي، تجربة طوارئ لحدوث عطل كهربائي بناقل الركاب (القطار الآلي)، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني وتعليمات الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس أيمن عرب على الارتقاء بالمستوى التدريبي بمختلف التخصصات، ومن بينها مواجهة الأزمات من خلال إجراء تجارب الطوارئ؛ لقياس مستوى الأداء والجاهزية لمواجهة الأحداث الطارئة بكفاءة عالية.

وقال إسحق "إن تنفيذ هذه التجربة يأتي في إطار اتباع تعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) وسلطة الطيران المدني المصري؛ للتأكد من المستوى التدريبي في مواجهة الأزمات والأحداث الطارئة، ولتحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة العاملة بالمطار".

وأضاف أن الناقل الآلي بمطار القاهرة الدولي يعد من أبرز معالم المطار، حيث يعد الوحيد من هذا النوع في مطارات إفريقيا، وكان الغرض من إنشائه ربط مباني الركاب الثلاثة؛ لتسهيل حركة الركاب والعاملين خاصة ركاب الترانزيت، وذلك عن طريق مروره بـ4 محطات هي، محطة مبنى الركاب رقم (1)، والمول التجاري، ومحطة الجراج متعدد الطوابق ومحطة مبنى الركاب رقم (2)، ومحطة مبنى الركاب رقم (3).

وتابع أن طول مسار الناقل الآلي يبلغ 1857 مترًا ويتكون من قطارين (قطار في كل اتجاه) بواقع ثلاث عربات بكل قطار، ويستوعب 2000 راكب/الساعة للاتجاه الواحد بمعدل عمل 18 ساعة و6 ساعات للصيانة.

وفي السياق، تضمن سيناريو التجربة تلقي بلاغ بوجود عطل كهربائي بكمبروسر الهواء الخاص بالناقل الآلي و انبعاث أدخنة لعربة الترانزيت وتعطل القطار على بعد 50 مترًا من محطة الجراج متعدد الطوابق باتجاه محطة المول التجاري وإصابة أحد الركاب نتيجة استنشاق الدخان.

ومن خلال التعاون بين جميع الجهات المختصة تم التعامل مع الحادث وإبلاغ مركز العمليات الرئيسي، وحضور مندوب من الشركة المشغلة للناقل الآلي لفتح الأبواب وبدء إخلاء الركاب على المسار في اتجاه محطة الجراج، سواء ركاب عربة الترانزيت أو ركاب العربات الأخرى، ثم دخول فريق الإنقاذ والإطفاء وإنقاذ الراكب المصاب ونقله الى المستشفى بعربة إسعاف، ونقل ركاب الترانزيت بمرافقة أمن المطار إلى مبنى الركاب رقم (1) وكذلك نقل باقي الركاب عن طريق أتوبيسات خدمة النقل الداخلي.

وقام بإعداد وتنفيذ التجربة إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بمشاركة قطاع الأمن والقطاع الهندسي وقطاع السلامة والصحة المهنية وقطاع العلاقات العامة والمراسم والشرطة والحماية المدنية والحجر الصحي والإسعاف وكافة الجهات العاملة بمطار القاهرة.