الصحة: مصر ستكون بوابة تصنيع اللقاحات وتصديرها لإفريقيا

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهدف إلى توطين وتعميق الصناعات الدوائية في مصر، مؤكدا أن واحدة من أهم هذه الصناعات هي اللقاحات، خاصة أن مصر تحتاج لها بشكل كبير.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات..

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة اللقاحات اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لافتًا إلى أن الهدف من الاستراتيجية تصنيع كافة احتياجات مصر من اللقاحات في خطة زمنية قريبة ومتوسطة وبعيدة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة: نهدف لتصدير مصر للقاحات إلى كل الدول التي تحتاجها، خاصة الإفريقية، لنكون بوابة تصنيع اللقاحات وتصديرها إلى القارة السمراء، خاصة بعد حصول مصر العام الماضي، على مباركة من منظمة الصحة العالمية بأن تكون واحدة من الدولة الإفريقية التي يتم نقل تكنولوجيا اللقاحات الحديثة إليها بسبب ما تمتلكه من بنية تحتية قوية».

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %