حدث ليلًا| استراتيجية وطنية لتوطين صناعة اللقاحات في مصر وموعد انتهاء التقديم على الحج السياحي

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس الأربعاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

موعد انتهاء التقديم على الحج السياحي 2025

كشفت وزارة السياحة والآثار، موعد انتهاء التقديم على الحج السياحي 1446هـ - 2025، وذلك بعد اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 2025.

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استراتيجية وطنية لتوطين صناعة اللقاحات في مصر.. ماذا تستهدف؟

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن توطين صناعة اللقاحات تساهم في بناء بنية تحتية قوية للرعاية الصحية في مصر وتخدم الأجيال القادمة.

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أمطار ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 28 نوفمبر 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

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رئيس جامعة القاهرة: منصة دولية لمناقشة وجهات النظر حول التطورات المعاصرة فى بيئة الأعمال

تعقد كلية التجارة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، المؤتمر الدولي للكلية تحت عنوان الابتكارات في مجال الأعمال وتأثيرها على الأداء المستدام لمنظمات الأعمال من خلال منهج متعدد التخصصات، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2024 بمقر الكلية.

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وفاة الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

توفي مساء الأربعاء، الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

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وزير الري يبحث مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية تعزيز التعاون بين البلدين

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور زياد ميمي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، ضمن فعاليات مشاركته بالدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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العلاقة بين المالك والمستأجر.. ندوة حول أزمة الإيجارات القديمة بـ "حقوق" عين شمس

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة عن قوانين إيجار الأماكن المبنية فى ضوء المستجدات القضائية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق، والدكتور ياسين الشاذلي، وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث وفي إطار الموسم الثقافي.

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