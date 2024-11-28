طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: أمطار ورياح وشبورة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة

ذكرت هيئة الأرصاد، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس اليوم الخميس

أفادت "الأرصاد"، أن اليوم الخميس يشهد طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس اليوم الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت أن طقس الخميس يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم الخميس يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة القادمة 29 نوفمبر 2024

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس الجمعة القادمة 29 نوفمبر 2024، يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الأحد وحتى الثلاثاء القادم

وتابعت "الهيئة"، أن حالة الطقس من الأحد القادم 1 ديسمبر 2024 وحتى الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

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