خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء القديم

كتب - محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء عبر صفحتها الرسمية عن طرق وخطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء 2024 والتي يمكن للمشتركين في جميع الفروع والإدارات وشبكات شركات توزيع الكهرباء في كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك بعد أن بدأت الدولة في تنفيذ خطة العمل لتركيب عدادات كودية أو ذكية، بالإضافة إلي تغيير العدادات القديمة، وفيما يلي يمكننا استعراض أهم التفاصيل حول إجراءات تغيير ملكية عدادات الكهرباء.

طرق وخطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء 2024

ويستعرض "مصراوى"خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء 2024، على النحو التالي:

1- تقديم صورة من الرقم القومي للشخص المالك الجديد.

2- تقديم الأصل من فاتورة كهرباء يجب أن تكون حديثة.

3- تقديم بيان يؤكد عدم وجود مديونية أو أقساط توجد علي العداد المراد نقل ملكيته.

4- تقديم عقد ملكية للعقار المطلوب تغيير ملكية العداد به ويكون موثقاُ، علي أن يتضمن أحد بنوده رقم حساب العداد أو إشارة واضحة إلى ارتباط العداد بالعقار.

5- يجب أن يتم تقديم تنازل رسمي موثقاٌ بالشهر العقاري إلي المالك الجديد..

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