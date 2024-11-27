بعد تحويله لعهدة.. أولياء أمور يطالبون بإلغاء التابلت وعودة الامتحانات الورقية

كتب- أحمد الجندي:

أثار قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتحويل التابلت المدرسي إلى عهدة شخصية يتم ردها بعد إنتهاء المرحلة الثانوية جدلًا كبيرًا بين أولياء الأمور، الذين عبروا عن استيائهم من تحملهم مسؤولية إصلاح الجهاز أو استبداله في حالة التلف حيث طالب البعض إلى المطالبة بإلغاء التابلت والعودة إلى نظام الامتحانات الورقية، معتبرين أن الجهاز لم يحقق النتائج المرجوة في تطوير العملية التعليمية.

التابلت لم يثبت كفائته

وقالت منى أبو غالى، مؤسس ائتلاف تحيا مصر، إن التابلت لم يثبت كفاءته كبديل للكتاب المدرسي أو كوسيلة فعالة لإجراء الاختبارات، وذلك بسبب مشاكل البنية التحتية لشبكات الإنترنت خاصةً أن التابلت سابقًا كان هدية للطالب بعد إتمام المرحلة الثانوية، لكنه الآن يُعتبر عهدة تُعاد بعد ثلاث سنوات، وعلى الطالب تحمل تكاليف صيانته في حالة تلف أي جزء منه، وهو ما يمثل عبئًا ماديًا على أولياء الأمور، مع ارتفاع تكلفة صيانة أجهزة.

وأوضحت "أبو غالى" فى تصريحات لمصراوي، أن طلاب المدارس الخاصة والخدمات حققوا نسب نجاح أعلى مقارنة بطلاب المدارس الحكومية الذين اعتمدوا على التابلت، بسبب الأخطاء والمشاكل التقنية التي واجهها الطلاب أثناء الامتحانات الإلكترونية مطالبة بالعودة إلى الامتحانات الورقية حيث يرى الكثير من أولياء الأمور ضرورة العودة إلى الامتحانات الورقية التقليدية، ولكن مع تحسين نظام التصحيح ليتم بطريقة يدوية بدلًا من التصحيح الإلكتروني لتجنب الأخطاء.

وجاءت الشكاوى من أولياء الأمور عن طريق جروب حوار مجتمعى فى التعليم على النحو التالي:

قالت إحدى أولياء الأمور:"من أصل القرار و هو فى الاخر للطالب ازاى بقى فى يوم وليله عادى لا ارجع فى كلامى و أقولك لا دى أمانة معاك و بترجعها".

وقالت إحدى أولياء الأمور:" للأسف البديل مع ضيق الحالة الاجتماعية هيحصل ابتعاد الكثير من الطلبة عن مسار الثانوية العامة لأنها بالشكل واللي بيستهدف طلاب المدارس الحكومية الأقل إمكانيات اقتصادية يعتبر تعجيز اني أعطيك سلعة قابلة للتلف وافرض تمنها عليك".

وقالت إحدى أولياء الأمور:"التابلت المدرسى معرض للتلف وبكده هيبقى عبء على ولى الأمر ليه نحمله فوق طاقته ولازم يستلمه ويكون عهدة تتسلم بعد 3 ثانوى".

وقالت إحدى أولياء الأمور:"مطلوب من ابني تجهيز أوراق استلام التابلت وأنا لا أرغب في استلام التابلت خاصة تم امتحان ابني في شهر سبتمبر ورقي نتمنى أن يكون التابلت اختياري لولي الأمر".

اقرأ أيضاً:

موعد امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية 2025

رسميًا.. “التعليم” توجه بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخل المدارس الدولية والخاصة