بعد شهرين من الدراسة.. 23 جولة مفاجئة لوزير التعليم بالمحافظات

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كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، 23 جولة تفقدية مفاجئة في مختلف المحافظات، بعد مرور 68 يومًا على بدء العام الدراسي وذلك في إطار متابعته المستمرة للعملية التعليمية وتضمنت الجولات زيارة المدارس لمتابعة تطوير المناهج، وأنظمة الامتحانات والتقييمات الأسبوعية، وإنشاء فصول دراسية جديدة، وسد عجز المعلمين، وإعداد فصول بالبنية التكنولوجية الحديثة.

ويرصد "مصراوي" جولات وزير التربية والتعليم الفنى بمختلف المحافظات خلال 68 يومًا من الدراسة، وهي كما يلي:

1- خلال اليوم الدراسي الأول،20 سبتمبر تفقد 9 مدارس فى أسيوط ووجه مديري المدارس بضرورة البدء في تنفيذ مجموعات التقوية مع بداية العام الدراسي، والإعلان عنه.

2- خلال اليوم الدراسي الثاني، 21 سبتمبر زار مدرستى أسماء بنت أبي بكر الثانوية للبنات، ومدرسة اللواء الشهيد نبيل فراج الابتدائية بمحافظة سوهاج، وأكد على توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

3- في اليوم الثالث، 22 سبتمبر تفقد الوزير مدارس محافظة قنا مدارس ووجه بمتابعة موجهي عموم المواد الدراسية وأداء الواجبات المنزلية وتصحيحها مع المعلمين.

4- زار الوزير مدارس محافظة كفر الشيخ 26 سبتمبر وأكد على متابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية.

5- فى اليوم الأخير من سبتمبر، تفقد 6 مدارس حدائق القبة، وتحدث مع الطلاب حول شرح المعلمين ومدى فهمهم للدروس، واطلع على كراسات الحصة والواجب.

6-تفقد 8 مدارس محافظة الفيوم، 1 أكتوبر وحرص على متابعة أداء الطلاب في الواجبات المدرسية، مشيدًا بإحدى معلمات اللغة العربية ودورها في الارتقاء بأداء الطلاب.

7- زار عددًا من مدارس إدارة عين شمس التعليمية 7 أكتوبر، وأكد على متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة.

8- وفى اليوم الخامس عشر من شهر أكتوبر ، زار ٥ مدارس في إدارتي قويسنا، وشبين الكوم التعليميتَين بمحافظة المنوفية، وأكد على تطبيق أعمال السنة ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

9- واصل جولته وتفقد عدد من مدارس الجيزة، 17 أكتوبر وأكد فيها على التعرف على مستوى قراءة الطلاب للدروس، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.

10- تفقد مدرستين بإدارة السيدة زينب قبل تحويلها إلى المدرسة المصرية اليابانية 17 أكتوبر واطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة و نسب حضور الطلاب.

11- وفى اليوم الثالث والعشرون أجرى جولة تفقدية بعدد من المدارس التابعة لإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، ووجه بضرورة تكثيف زيارات لجان المتابعة لجميع مدارس إدارة المطرية لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، والتصدي لأية تحديات تعوق تنفيذ القرارات.

12- أجرى جولة مفاجئة بـ5 مدارس بمحافظة البحيرة، 27 أكتوبر وأشاد فيها بدور واهتمام المعلمين بشرح الدروس ومتابعة كراسات الواجب، ووجه بتوفير كافة احتياجات المدرسة ومتطلباتها.

13- زار 5 مدارس بإدارة زفتى التعليمية التابعة لمحافظة الغربية،28 أكتوبر ووجه بتحري الدقة فى تسجيل نسب حضور المعلمين والطلاب، والتزام الطلاب بالفصول المسجلين بها.

14- وفى اليوم الرابع من شهر نوفمبر تفقد مدارس الخصوص بمحافظة القليوبية، وحرص على متابعة مستوى الطلاب بالقراءة والكتابة والرياضيات ومدى التزام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية.

15- أجرى جولة مفاجئة لمدارس المرج بمحافظة القاهرة، 10 نوفمبر وأكد فيها بضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحزم.

16 تفقد مدارس أسوان 13 نوفمبر لمتابعة جهود تنفيذ الآليات المعلنة على أرض الواقع لضمان انضباط العام الدراسي بالمدارس.

17- زار المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 14 نوفمبر أثنى على المستوى التعليمي النموذجي المتبع في المدرسة، وبحث توفير بيئة تعليمية مناسبة تتيح للطلاب التعلم الجماعي والتعاون.

18- تفقد عدد من المدارس بشمال سيناء 18 نوفمبر وحرص فيها على الاطمئنان على المستوى الدراسي لدى الطلاب فى القراءة والكتابة، والتأكد من انتظام التقييمات الأسبوعية، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.

19- وواصل جولاته التفقدية بمدرستي المصرية اليابانية بالعريش، وجرادة للتعليم الأساسي بالشيخ زويد؛ وحرص على الاطلاع على كتب الطلاب لمتابعة تحصيلهم الدراسي.

20- تفقد في جولة مفاجئة 3 مدارس تابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة، و مدرستين تابعتين لإدارة الساحل التعليمية، ومدرسة تابعة لإدارة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، 24 نوفمبر وذلك في إطار جولات الوزير الميدانية المتواصلة بمختلف محافظات الجمهورية.

21- زار الوزير مدرستى تحيا مصر 1 وتحيا مصر 2 لمتابعة انتظام العملية التعليمية، 25 نوفمبر وشدد على متابعة حضور الطلاب وتطبيق التقييمات الأسبوعية وأعمال السنة وكافة القرارات والآليات المعلنة.

22- أجرى جولة تفقدية بمدرسة مجموعة فولكس فاچن للتكنولوجيا التطبيقية بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، واستمع فيها إلى الطلاب حول شغفهم بدراسة مجال السيارات في المدرسة وأهدافهم بعد انتهاء الدراسة، ومدى استفادتهم من الدراسة بالمدرسة.

23- واصل جولاته المفاجئة في عدد من المدارس بمحافظة بني سويف، 27 نوفمبر وأكد على تطبيق التقييمات الأسبوعية والتى تساهم في تعرف الطالب على مستواه الدراسي وتحصيله الدروس أولا بأول.

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