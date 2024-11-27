مجدي بدران: مصر أصبحت مؤهلة تمامًا لمواجهة الأوبئة والكوارث الصحية

كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الخدمات الطبية المقدمة أصبحت تشمل تدريب الكوادر الطبية بأحدث التقنيات والمعدات الموجودة حديثًا.

وأضاف "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تعمل على زيادة عدد المستشفيات الميدانية وتجهيزها بغرف العناية المركزة، وتوفير أكبر قدر من أقسام الطوارئ داخل المستشفيات لخدمة المواطنين.

وزارة الصحة تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الصحية

وشدد على أن وزارة الصحة تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وأصبحت على استعداد تام لمواجهة الأوبئة والكوارث الصحية، من خلال خطة طوارئ فعالة عالية الجودة تتماشى مع المعايير العالمية.

وأشار إلى أن الصحة وضعت بعض المعايير لتحسين تجربة المريض في المستشفيات، بالإضافة إلى أن ضمان أمان وسلامة المرضى، عن طريق توفير خدمة طبية مميزة.

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