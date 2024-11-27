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أمطار ورياح بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الخميس

10:31 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    شبورة مائية في الإسكندرية (1)
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    الشبورة المائية
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    شبورة مائية
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    الشبورة المائية
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    الشبورة المائية الكثيفة
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    شبورة مائية
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 28 نوفمبر 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الخميس

وذكرت هيئة الأرصاد، بحسب بيانها، الأربعاء، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وقالت "الأرصاد"، إن طقس الغد الخميس يشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه يسود غدًا الخميس، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة العظمى غدًا الخميس

وجاءت درجات الحرارة العظمى غدًا الخميس، وفق بيان هيئة الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 23 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية الطقس درجات الحرارة أمطار السواحل الشمالية
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