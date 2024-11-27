لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وفاة الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

08:59 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

جامعة الأزهر بالقاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي مساء الأربعاء، الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتور عزت عطية، غدا بعد صلاة الظهر بـ ١٦ ش عبدالعزيز عيسي الحي الثامن أمام نادي مدينة نصر للإسكان والتعمير.

فيما نعى العديد من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف، الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة.

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %

مركب البحر الأحمر.. المتحدث العسكري: العثور على 9 أشخاص بينهم 5 على قيد الحياة

تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة.. "مكافحة الإدمان" يكشف التفاصيل

وفاة الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بجامعة الأزهر امعة الأزهر بالقاهرة جامعة الأزهر بالقاهرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد موسى يكشف سبب غيابه عن تقديم "على مسئوليتي" اليومين الماضيين - فيديو

إعلان

إعلان

بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية