وفاة الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي مساء الأربعاء، الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتور عزت عطية، غدا بعد صلاة الظهر بـ ١٦ ش عبدالعزيز عيسي الحي الثامن أمام نادي مدينة نصر للإسكان والتعمير.

فيما نعى العديد من مشايخ وعلماء الأزهر الشريف، الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة.

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