وزير الري يبحث مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية تعزيز التعاون بين البلدين

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بالدكتور زياد ميمي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، ضمن فعاليات مشاركته بالدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنعقد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

تفاصيل لقاء وزير الري رئيس سلطة المياه الفلسطينية

وتم خلال اللقاء، بحسب بيان وزارة الري، الأربعاء، التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، وبحث التنسيق الجاري لتجديد مذكرة التفاهم فى مجال تطوير قدرات دولة فلسطين في مجال إدارة الموارد المائية، وتنفيذ خطة العمل المقترحة للتنسيق مع الجانب الفلسطيني فى مجال التدريب ورفع القدرات من خلال حزم تدريبية تنفذ عن بعد فى مجالات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتخطيط الإستراتيجي وإعداد الخطة طويلة المدى لإدارة الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية واستخدام الاستشعار عن بعد في رصد المخالفات والتعديات والمحاسبة المائية والتنبؤ بالأمطار والسيول.

كما تم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين البلدين ضمن أنشطة مبادرة AWARe، حيث تم إدراج الجانب الفلسطيني ضمن الدول المستهدفة في ورش العمل المشتركة المزمع تنفيذها في مطلع العام القادم بالتنسيق بين مبادرة AWARe ومبادرة CRIDA ( مبادرة "تحليل القرارات المعنية بمخاطر المناخ" التابعة لمنظمة اليونسكو ) .

وأكد الدكتور سويلم، على دعم مصر الكامل للقضايا الفلسطينية المعنية بالمياه فى كافة المحافل والفعاليات الدولية، والاستفادة من التواجد القوي والفعال والتمثيل رفيع المستوى لمصر فى الفعاليات الدولية لخدمة وإعلاء متطلبات الجانب الفلسطينى فى مجال المياه.