حدث في 8 ساعات| تطورات مركب البحر الأحمر وموعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مركب البحر الأحمر.. المتحدث العسكري: العثور على 9 أشخاص بينهم 5 على قيد الحياة

قال بيان صادر عن المتحدث العسكري، إنه ستكمالاً لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود في عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين في حادث غرق المركب السياحي (سى ستوري)، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

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الرئيس السيسي ونظيره الأردني يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين.

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موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بشرى سارة للمواطنين، بأنه سيتم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر 2024، البدء فى تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط.

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مفاجأة في حكم "الدستورية العليا" بشأن الإيجار القديم.. خبير: لا ينطبق على هذه العقود

كشف الدكتور حسام سعيد، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والخبير القانوني، عن عقود إيجارية محررة بنظام الإيجار القديم، لن ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، المتعلق بقانون الإيجار القديم.

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الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء قطر.. ورئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثان رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، والوفد المرافق له.

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رئيسا وزراء مصر وقطر يتأسان جلسة مباحثات موسعة.. ماذا دار؟

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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وزير العمل: إيقاف وإلغاء نشاط 10 مراكز تدريب مهني لمخالفتهم أحكام القانون - تفاصيل

قرر محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء إيقاف تراخيص 3 مراكز تدريب مهني في محافظتي القاهرة والدقهلية لمخالفتهم أحكام القانون واللوائح المُنظِمة لنشاطهم وشروط التراخيص الصادرة لهم من الوزارة.

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خلال 15 يومًا.. حالات انتهاء لجوء الأجانب داخل البلاد

حددت المادة (33) من قانون تنظيم لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، الحالات التي ينتهي بها طلب اللجوء للأجانب.

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رئيس هيئة الدواء: التحالف المصري لمصنعي اللقاحات يعكس أهمية العمل الجماعي

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن تأسيس التحالف المصري لمصنعي اللقاحات يُبرز أهمية التعاون الجماعي لدعم مصالح الشعوب وتعزيز الأمن الصحي.

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إطلاق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك- تفاصيل

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس تحت عنوان: “دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك”.

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