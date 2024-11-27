برلماني: استضافة مصر مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة رسالة لإنقاذ الشعب الفلسطيني

كتب - مصراوي:

اعتبر النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، استضافة مصر لمؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة 2 ديسمبر المقبل، رسالة جديدة للعالم، بمحورية دور مصر لدعم الشعب الفلسطيني وحرصها على استمرار تدفق المساعدات له والوقوف بجانبه في محنته مع تواصل العدوان الإسرائيلي قبل أكثر من عام.

جهود مصر لنصرة الشعب الفلسطيني

ونوه خضير، في تصريح صحفي له اليوم، بجهود مصر المتواصلة على مختلف الجهات السياسية والانسانية والدولية لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدا أن وقفة مصر أفشلت مخطط تصفية القضية الفلسكينية وتهجير أهلها.

وأشار رئيس لجنة الصحه بمجلس الشيوخ، إلى لقاء الرئيس السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حيث تناولا تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية، والتشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخرا في الرياض.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وشدد خضير ، أن رفض كل من الرئيس السيسي والعاهل الأردني المطلق لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، يحسب لمصر والاردن، كما أنهما شددا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يعتبر أساسياً لتنفيذ حل الدولتين، ويعد الضمانة الرئيسية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وهو الحل الوحيد لوقف العنف والحرب.

وصول المساعدات لغزة

واختتم الدكتور حسين خضير، بأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، والدور المحوري لوكالة الأونروا في هذا الإطار، والحرص على اعادة تفعيله من جديد، قائلا: ما حدث في غزة جريمة سافرة بكل المعاني، ولابد من تقديم مرتكبوها للمحكمة الجنائية الدولية.

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