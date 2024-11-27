لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مدير "أوقاف الغربية" لـ "مديري الإدارات": يجب بذل المزيد من الجهد خدمةً للدين والوطن

07:46 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الدكتور نوح العيسوي خلال الإجتماع
  • عرض 3 صورة
    الدكتور نوح العيسوي خلال الإجتماع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات الفرعية، بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل المديرية، والشيخ محمد عبد الغني صولة مدير الدعوة، والشيخ عطا محمد عطا بسيوني مدير شئون الإدارات.

ودعا مدير أوقاف الغربية، مديري الإدارات إلى بذل المزيد من الجهد خدمة لديننا ووطننا، مشيرًا إلى أن التفاني في العمل والإخلاص فيه أساس التقدم، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق القواعد المنظمة للعمل الإداري والدعوي .

وشدد الدكتور نوح العيسوي، على المراجعة الدقيقة لقاعدة البيانات الخاصة بكل إدارة، مع سرعة استكمال البيانات الخاصة بجميع العاملين، مشيرا إلى الاهتمام الشديد بضبط العمل الإداري والدعوي، من خلال المتابعة المستمرة للمساجد والأنشطة القرآنية والدعوية التي تؤدى بها، وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة خطة سير عمل كل إدارة.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

اقرأ أيضًا:

3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

موعد تلقي طلبات زيادة مباني السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى 75 %

مركب البحر الأحمر.. المتحدث العسكري: العثور على 9 أشخاص بينهم 5 على قيد الحياة

تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة.. "مكافحة الإدمان" يكشف التفاصيل

مدير أوقاف الغربية الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية مديري الإدارات بأوقاف الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تطبيق الذكاء الاصطناعي طبياً.. أبرز توصيات مؤتمر الجمعية الدولية للمعلومات الدوائية

إعلان

إعلان

عاجل - توقف مفاجئ لخدمة تحويل الأموال على "إنستاباي" عبر الموبايل