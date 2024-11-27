مدير "أوقاف الغربية" لـ "مديري الإدارات": يجب بذل المزيد من الجهد خدمةً للدين والوطن

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمديري الإدارات الفرعية، بحضور الشيخ عبد المهيمن السيد محمد وكيل المديرية، والشيخ محمد عبد الغني صولة مدير الدعوة، والشيخ عطا محمد عطا بسيوني مدير شئون الإدارات.

ودعا مدير أوقاف الغربية، مديري الإدارات إلى بذل المزيد من الجهد خدمة لديننا ووطننا، مشيرًا إلى أن التفاني في العمل والإخلاص فيه أساس التقدم، مؤكدًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق القواعد المنظمة للعمل الإداري والدعوي .

وشدد الدكتور نوح العيسوي، على المراجعة الدقيقة لقاعدة البيانات الخاصة بكل إدارة، مع سرعة استكمال البيانات الخاصة بجميع العاملين، مشيرا إلى الاهتمام الشديد بضبط العمل الإداري والدعوي، من خلال المتابعة المستمرة للمساجد والأنشطة القرآنية والدعوية التي تؤدى بها، وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة خطة سير عمل كل إدارة.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

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