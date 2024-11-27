"الرعاية الصحية": إنشاء أول مركز تميز للأورام بالتعاون مع الخدمات الصحية البريطانية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع شركة تاكيدا مصر للأدوية، عن خطوات جديدة محورية نحو إنشاء أول مركز تميز للأورام، بالتعاون مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، لعلاج مرضى الأورام في مصر.

جاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتي هذا الإعلان في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مارس من هذا العام، والتي تمثل شراكة استراتيجية لدعم النظام الصحي في علاج مرضى الأورام في مصر.

شهدت فعاليات الملتقى السنوي الخامس عرض نتائج التعاون المثمر بين الهيئة وشركة تاكيدا.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إنشاء أول مركز تميز للأورام في مجمع الإسماعيلية الطبي يمثل مبادرة رائدة تهدف إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أن المركز سيكون نموذجًا مستدامًا وقابلًا للتطوير في مجال علاج مرضى الأورام ضمن منظومة الهيئة في مصر.

وأضاف أن إنشاء المركز يمثل نتاج تعاون مصري-بريطاني في مجمع الإسماعيلية الطبي، بخبرة مشتركة مع مؤسسة كريستي، أول وأكبر مؤسسة لعلاج الأورام في بريطانيا، مشيراً إلى أن المركز سيحدث نقلة نوعية في خدمات علاج مرضى الأورام في مصر ويعزز الرعاية الشاملة والتعاون في مجالات علاج وأبحاث الأورام.

وتابع قائلاً: "نؤمن بقوة التعاون الوطني والدولي، والمركز يمثل نموذجًا مستدامًا وقابلًا للتطوير في مجال علاج مرضى الأورام ضمن منظومة الهيئة في مصر".

كما أكد السبكي أن الشراكة مع شركة "تاكيدا" تعد خطوة هامة نحو تطوير البنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية وتعزيز القدرات والمعايير لعلاج مرضى الأورام، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

كما أضاف أن المركز سيكون نموذجًا لإنشاء مراكز متكاملة مماثلة ضمن منشآت الهيئة في مختلف محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. كما يركز المركز على التدريب المستمر لمقدمي الرعاية الصحية لضمان تقديم علاج متخصص وفعال للمرضى.

من جانبه، عبّر الدكتور سامي خليل، المدير العام لشركة تاكيدا مصر، عن اعتزاز الشركة بهذه الشراكة مع الهيئة، مؤكداً أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص سيكون له تأثير إيجابي كبير في تحسين النظام الصحي المصري، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأضاف أن الشراكة تشمل تطوير برامج تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية على أحدث أساليب علاج الأورام، بالإضافة إلى إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

قال البروفيسور مارك ساندرز، استشاري علاج الأورام في مؤسسة كريستي التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS): "نأمل أن يسهم تعاوننا مع NHS Global وهيئة الرعاية الصحية في مشروعهم الخاص بمركز تميز الأورام في تحقيق فرصة أوسع لرفع مستوى رعاية مرضى الأورام على مستوى مصر.

ويُشار إلى أن مركز تميز الأورام سيضم فريقًا متعدد التخصصات يركز على تقديم رعاية شاملة لمرضى الأورام وفقًا للمعايير العالمية.

يعمل هذا الفريق تحت إدارة موحدة، ويقيس كلًا من النتائج والتكاليف، ويتشارك في المسئولية عن نتائج المرضى. كما أن هناك زيارة حديثة قام بها ممثلو مؤسسة كريستي البريطانية إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، كجزء من تعاون أوسع بين مصر وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية. وقد شملت الزيارة ورشة عمل استمرت ثلاثة أيام بمشاركة 14 خبيرًا دوليًا، حضورًا وافتراضيًا، لتدريب مقدمي الرعاية الصحية بالهيئة.