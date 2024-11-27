رئيس الرعاية الصحية: اتفاق تعاون استراتيجي لتمكين الباثولوجيا الرقمية وتعزيز حوكمة البيانات

كتب - أحمد جمعة:

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، والدكتورة ليلى كنعان، المدير العام لشركة روش للحلول التشخيصية بمصر وشمال أفريقيا، توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وروش للحلول التشخيصية وروش للأدوية، خلال فعاليات الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقع الاتفاقية عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، وعن شركة روش للحلول التشخيصية، المهندس معتز ناصف، المدير التنفيذي لشركة روش للحلول التشخيصية بمصر وشمال أفريقيا، نيابةً عن الدكتورة ليلى كنعان، المدير العام للشركة. كما وقع الاتفاقية عن شركة روش للأدوية، الدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق.

وأكد السبكي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة فارقة نحو تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال الرعاية الصحية بمصر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع شركاء عالميين مثل روش للحلول التشخيصية وروش للأدوية يعكس التزام الهيئة بتحقيق التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وصولًا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030.

وأضاف السبكي أن هذه الشراكة الثلاثية ستسهم بشكل كبير في تطوير منهجية الباثولوجيا الرقمية وتعزيز حوكمة البيانات، مما يدعم قدرة الهيئة على اتخاذ قرارات صحية دقيقة تستند إلى أحدث التقنيات العالمية، ويعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في تقديم الخدمات الصحية على المستوى الإقليمي والدولي.

من جانبها، أعربت الدكتورة ليلى كنعان، عن سعادتها بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذه المبادرة الاستراتيجية.

وأكدت أن روش ملتزمة بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لدعم تطوير النظام الصحي في مصر، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعكس رؤية مشتركة لتحقيق تحول نوعي في قطاع الرعاية الصحية من خلال تعزيز الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا لتحسين النتائج الصحية للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى السنوي الخامس للهيئة العامة للرعاية الصحية انعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "نحو العالمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية"، في العاصمة الإدارية الجديدة.