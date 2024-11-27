تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية الطلاب من تعاطي المواد المخدرة.. "مكافحة الإدمان" يكشف التفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم تنفيذ البرنامج في أكثر من 2000 مدرسة في 17 محافظة خلال أول شهرين من الفصل الدراسي الحالي ومن المستهدف 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي 2025/2024، وفي إطار الحرص على رفع وعي الطلاب بخطورة المخدرات.

مكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان

ويأتي ذلك، بحسب بيان، الأربعاء، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024-2028 تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على تفقد ورش العمل الخاصة بتنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات في مدرسة الشروق الرسمية للغات بمحافظة بنى سويف، وذلك بحضور الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف.

ويتضمن البرنامج بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان، واستخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية، واستخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية والتي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطي وأيضا استعراض أضرار أبرز المواد المخدرة.

ويعتمد البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات على أدوات مبتكرة وإبداعية لتنفيذ الأنشطة حيث يعتمد علي حزمة من المواد الإعلامية المرئية والتي تتنوع بين الأفلام الروائية القصيرة والتنويهات وتتضمن عددًا من الرسائل المهمة التي تواكب المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي طرأت علي قضية المخدرات، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأنها، كذلك تنظيم ورش عمل للطلاب ،حيث يقوم المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان بدور الميسر لعملية العصف الذهني لاستخلاص الرسائل والدروس المستفادة ولتحويل الفعاليات من مجرد لقاءات توعوية إلى أنشطة وقائية تفاعلية أكثرعمقاً وتأثيراً.

ويتم تطبيق برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمحافظات المختلفة باستخدام المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، وخاصة المخدرات الاصطناعية وأضرارها في ظل وجود ارتباط وثيق بين تعاطي المخدرات الاصطناعية وارتكاب الجرائم والحوادث، وتطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهني والتي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة، حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية ،ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطي المخدرات وإبراز أضرار التعاطي للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.

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