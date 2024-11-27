تفضيل المنتج المحلي.. "صناعة الشيوخ" تطالب الوزراء والمحافظين بالتفعيل الحقيقي للقانون

كتب- نشأت علي:

أشاد المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتكليف وزير الإسكان رؤساء المدن الجديدة، بتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي وإعطاء الأفضلية للمنتج الذي يحتوي على أكبر نسبة من المكون المحلي.

وأكد المنزلاوي أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعم ومساندة توطين الصناعة، مطالبًا جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء المؤسسات والأجهزة التنفيذية بالدولة تطبيق نفس نهج وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم الأربعاء: إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة؛ خصوصًا مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، مطالبًا بضرورة التطبيق على جميع الجهات وإلزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الإسناد عدم شراء منتجات مستوردة في المشروعات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة.

وأضاف المنزلاوي أن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية المهمة ويشجع زيادة الإنتاج المحلي والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة، ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لما تمثله من طفرة من الانتشار في جميع المحافظات؛ بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة، مطالبًا الدكتور أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل هذه المشروعات، مطالبًا بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الإيجار للمجمعات الصناعية، ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية، مشيرًا إلى أن الصناعة تعد قاطرةَ التنمية في الدولة باعتبار أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة، وعلى الحكومة تبني سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.

وكشف المنزلاوي أن تشجيع وتفضيل المنتج المحلي وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار، موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسي من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات خلال الـ3 سنوات المقبلة، وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادي، ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.

وطالب المنزلاوي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء جميع الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالدولة، بتشجيع المنتج المحلي وتطبيق القانون الخاص بتفضيل المنتج المحلي، مشيرًا إلى ضرورة أن تتم مراقبة مدى التزام جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة بهذا التشريع المهم الذي لا يزال لا يلقى الاهتمام الحقيقي من الحكومة.