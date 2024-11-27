3 ظواهر جوية وبرودة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 28 نوفمبر 2024 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا الخميس

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إنه يسود غدًا الخميس طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى غدًا الخميس

وتكون درجات الحرارة العظمى غدًا الخميس، كما يلي:

- القاهرة والوجه البحري: 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 23 درجة مئوية.

اقرأ أيضا:

عوض تاج الدين: لا إصابات بالكوليرا في مصر

أول تحرك برلماني بشأن مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني وتجريم المراهنات وضوابط للروبوت

حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. رحلة ميدانية لشراء كراسة الشروط من البريد وشرح طريقة التقديم

حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: أمطار ورياح وشبورة (تفاصيل التوقعات الرسمية)

سيد علي يكشف طبيعة الوعكة الصحية للخطيب: ليست أمرًا خطيرًا