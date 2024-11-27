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مركب البحر الأحمر.. المتحدث العسكري: العثور على 9 أشخاص بينهم 5 على قيد الحياة

04:17 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

غرق المركب

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن المتحدث العسكري، إنه ستكمالاً لتكليف القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات البحرية بتكثيف الجهود في عمليات البحث والإنقاذ عن الناجين والمفقودين في حادث غرق المركب السياحي (سى ستوري)، واصلت القوات البحرية جهودها فى أعمال البحث بمنطقة الحادث جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأسفرت الجهود عن العثور على عدد 9 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم 5 على قيد الحياة، وانتشال 4 متوفيين، وتم تقديم الإسعافات الطبية للناجين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحر الأحمر، وتواصل القوات البحرية جهودها للعثور على باقي الأفراد المفقودين.

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غرق المركب السياحي المتحدث العسكري البحر الأحمر القوات البحرية
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