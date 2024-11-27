سؤال برلماني بشأن معاناة ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني بشأن معاناة ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم الدستورية في الصحة والتعليم والإسكان والتنقل والرياضة والحياة الكريمة التي تراعي ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت السعيد أن الكثير من ذوي الإعاقة يعانون سوء الأحوال المعيشية والإجراءات شديدة الصعوبة في استخراج الأوراق للحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج بالمستشفيات الحكومية والتنقل بالمواصلات العامة والخاصة والحصول على حقوقهم المستحقة في الأنشطة الرياضية والحصول على مسكن في المشروعات التي تطرحها الحكومة.

وسألت النائبة عن نسبة المعينين بالمسابقات المعلنة ونسبة ٥٪؜ المقررة لذوي الإعاقة، والأعداد التي تحصل على معاش التضامن الاجتماعي مقارنةً بأعدادهم الفعلية.

وسألت السعيد عن الخدمات الصحية وسهولة حصولهم عليها، والأنشطة الرياضية المتاحة لهم ومدى الاهتمام بالناشئين، موضحةً أن هذا الملف يحتاج إلى الاهتمام به وتوضيح الأرقام الحقيقية من ذوي الإعاقة، وقياس أثر تطبيق القانون ١٠ لسنة ٢٠١٨.

وطالبت السعيد بإحالة طلبها إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين.

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