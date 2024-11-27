"الزراعة": 70 نوعًا من مسببات الأمراض تنتقل عن طريق الأغذية

كتب- عمرو صالح:

نظَّمَ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، البرنامج التدريبي الرابع له خلال هذا العام، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل، إن ذلك البرنامج يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وتقديم كل الخدمات المتاحة.

استقبال متخصصين من الكاميرون بمعمل متبقيات المبيدات

وأشارت مدير المعمل إلى أنه تم استقبال متخصصين من دولة الكاميرون بمقر المعمل؛ للتدريب على "طرق وتقنيات الفحص والتقدير الميكروبي في العينات الغذائية والبيئية"، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأكدت عبد اللاه أنه سيتم تدريبهم على طرق التحليل داخل قسم الميكروبيولوجي باستخدام أحدث الأجهزة؛ حيث من المقرر أن يستمر هذا التدريب لمدة شهر كامل بالمعمل، يتم خلاله التدريب على تقنيات وطرق الكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية، والطرق القياسية لإعداد العينات؛ بهدف تقدير مسببات الأمراض الميكروبية في العينات الغذائية والبيئية، وتقنيات الفحص الميكروبي وتنظيم وإدارة مراقبة الجودة وفقاً لمواصفة الأيزو القياسية، والطرق القياسية في مجال اختبارات سلامة الغذاء وطرق التحليل المختلفة.

مسببات أمراض تنتقل عن طريق الأغذية

وأضافت عبد اللاه أن معمل ميكروبيولوجيا الأغذية يقوم بإجراء التحليلات الميكروبيولوجية للعينات الغذائية والبيئية؛ حيث يتم الكشف عن أكثر من 70 نوعًا من مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والمياه، والتي تسبب مشكلات صحية للإنسان، كما يتم بالمعمل تحديد مدى مطابقة المحتوى الميكروبي في كل الأغذية مع المواصفات المحلية والعالمية؛ بغرض التأكد من سلامة الأغذية المصدرة والواردة؛ للتأكد من خلوها من الميكروبات المُمرضة.

وأشارت عبد اللاه إلى أنه تم الكشف عن البكتريا والفطريات والفيروسات الممرضة في الخضر والفاكهة الطازجة والمجففة والمجمدة واللحوم والأسماك والدواجن والعصائر والمعلبات والمربات والأعشاب والحبوب والتوابل والأغذية المصنعة ذات الأصل النباتي والحيواني وتحليل مياه الشرب والمياه المعدنية ومياه الري والتصنيع.

وأوضحت عبد اللاه أن معمل الميكروبيولوجي، يعتبر من أوائل المعامل الغذائية في مصر المعتمدة دوليًّا للكشف عن فيروس Aلتحقيق رغبة المصدرين لإجراء التحليل كأحد أهم متطلبات المستورد في دول الخليج وأوروبا، واعتمد المعمل حديثًا في الكشف عن الأغذية المعدلة وراثيًّا وأيضًا غش وأصالة الغذاء، وتم اختياره معملًا مرجعيًّا لتقصي الحالات الوبائية في الغذاء للمعمل المرجعي الإيكولاي بروما من خارج الاتحاد الأوروبي.

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