حنفي جبالي يلتقي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية- صور

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة فيتال كامري رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديموقراطية والوفد المرافق له.

وبحسب بيان، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب على العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط مصر بجمهورية الكونغو الديموقراطية والتي تتسم بتعدد مجالات التعاون والتلاقي، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات، ومُشدداَ على حرص مصر دعم وسيادة ووحدة الأراضي الكونغولية وتعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على استعداد مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون البرلماني مع الجمعية الوطنية الكونغولية من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الرؤى المُشتركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية مُشيراً إلى تدشين مجلس النواب لجمعية الصداقة البرلمانية مع الكونغو الديموقراطية.

خلال اللقاء، شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على حرص مصر على مساعدة الكونغو لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية وخدمة الأهداف التنموية الكونغولية عبر نقل الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة مُشيداً بالمواقف الكونغولية الإيجابية والداعمة للحقوق المصرية في منطقة حوض النيل.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في الكونغو الديموقراطية على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مُشيداً بالدعم المصري الدائم للكونغو وتنميتها واستقرارها، خاصة المساعدات المصرية في الانتخابات الكونغولية الأخيرة، كما أشاد رئيس الجمعية الوطنية الكونغولية بالدور المصري الإيجابي لدعم الأمن والاستقرار والتنمية إقليمياَ وقارياً مؤكداً أنه لا سلام بدون مصر.

اقرأ أيضا:

عوض تاج الدين: لا إصابات بالكوليرا في مصر

أول تحرك برلماني بشأن مروجي الشائعات والابتزاز الإلكتروني وتجريم المراهنات وضوابط للروبوت

حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. رحلة ميدانية لشراء كراسة الشروط من البريد وشرح طريقة التقديم

حالة الطقس حتى الإثنين المقبل: أمطار ورياح وشبورة (تفاصيل التوقعات الرسمية)

سيد علي يكشف طبيعة الوعكة الصحية للخطيب: ليست أمرًا خطيرًا