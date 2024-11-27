صور.. افتتاح مهرجان العسل المصري السابع بحديقة الحرية

كتب- محمد نصار:

افتتح إبراهيم صابر محافظ القاهرة مهرجان العسل المصري السابع بحديقة الحرية بالزمالك بحي غرب القاهرة والذي يستمر في الفترة من ٢٧ - ٣٠ نوفمبر الحالي.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وساشو بودلسنيك سفير سلوفينا بالقاهرة، ومحمد حبيب أمين عام اتحاد النحالين العرب.

افتتاح مهرجان العسل المصري

مهرجان العسل المصري السابع مقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ووزارات الصناعة، والزراعة، والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واتحاد النحالين العرب.

ويشارك في المهرجان ٦٠ عارضا من مختلف محافظات مصر والدول العربية، كما يضم منافذ بيع لمنتجات العسل ومشتقاته، والزيوت الطبيعية، والتمور، والتوابل.

ويستهدف المهرجان إبراز أعمال تطوير صناعة العسل فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل العسل المصري بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لكل المبادرات التى تستهدف تطوير الصناعات والحرف اليدوية خاصة فى مجال الغذاء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية.

والتقى محافظ القاهرة خلال الافتتاح بطلاب إحدى المدارس الذين حضروا للمهرجان في رحلة توعية مدرسية للتعرف على أهمية الغذاء السليم، وفوائد العسل، وأهمية تربية النحل في إحداث التوازن البيئي، وكيفية بدء مشروع منحل صغير، كما التقى بأعضاء مبادرة وزارة الشباب والرياضة " شباب تقود شباب" المشاركين في المعرض.

واستعرض محافظ القاهرة خلال جولته أدوات تربية النحل وطرق تعبئة العسل اليدوية والآلية، ونماذج للمناحل التي تعمل بالطاقة الشمسية.

ويشهد المهرجان العديد من الندوات من بينها الذكاء الاصطناعي في تربية النحل، وطرق النحالة الجيدة لإنتاج نحل ذو جودة عالية، إلى جانب المسابقات، وتوزيع جوائز عديدة للجماهير .

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