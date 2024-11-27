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صور- رئيس الوزراء يستقبل نظيره القطري

02:18 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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كتب-عمرو صالح:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل بمطار القاهرة الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المُقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء القطري جلسة مُباحثات مُوسّعة، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك

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الدكتور مصطفى مدبولي مطار القاهرة الدولي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري
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