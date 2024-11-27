أخبار الطقس: برودة شديدة وتراجع حرارة.. والأرصاد تُعلن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض خلال فترات النهار والليل.

وأضافت غانم: نشهد أجواء شتوية بشكل قوي نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط والتي تساعد على انخفاض درجات الحرارة، والتي سجلت على القاهرة 20 درجة، والصغرى 15 درجة.

أماكن سقوط الأمطار

وتابعت: الطقس يكون شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء خاصة المدن الجديدة والمناطق المكشوفة، لكن الأمطار بدأت في التلاشي على المناطق الداخلية وتظل فقط على المناطق الشمالية وتكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وتوقعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع لتصل إلى 22 درجة، والمناطق الجنوبية 25 درجة.

وشددت غانم، على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، حتى مع وجود الارتفاعات الطفيفة بدرجات الحرارة.

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